В Запорожье полицейский полез в чужую сумку: назначено служебное расследование. Видео

РепортерUA 30 Июл 2020 - 11:44

Вчера, 29 июля, в Сети появилось видео, на котором видно, как полицейский достает какую-то вещь из сумки женщины и кладет себе в карман. 

Инцидент произошел на ул. Новгородской. По словам очевидцев, на место вызвали скорую и полицию, так как женщина находилась в неадекватном состоянии и лежала на земле. Во время проверки к ней подошел полицейский и что-то достал из ее сумочки. Отметим, пока достоверно не установлен и не подтвержден факт кражи. 

В полиции сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование с целью установления объективных обстоятельств указанных сведений. О результатах обещают сообщить дополнительно.

 

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