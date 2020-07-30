В Запорожье полицейский полез в чужую сумку: назначено служебное расследование. Видео

Вчера, 29 июля, в Сети появилось видео, на котором видно, как полицейский достает какую-то вещь из сумки женщины и кладет себе в карман.
Инцидент произошел на ул. Новгородской. По словам очевидцев, на место вызвали скорую и полицию, так как женщина находилась в неадекватном состоянии и лежала на земле. Во время проверки к ней подошел полицейский и что-то достал из ее сумочки. Отметим, пока достоверно не установлен и не подтвержден факт кражи.
В полиции сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование с целью установления объективных обстоятельств указанных сведений. О результатах обещают сообщить дополнительно.