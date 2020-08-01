По факту ДТП с четырьмя погибшими на запорожской трассе открыто уголовное производство

РепортерUA 01 Авг 2020 - 12:28

Сегодня, 1 августа, на трассе Васильевка-Бердянск в Запорожской области произошло ДТП при участии автомобиля BМW и грузовика. Как сообщал РепортерUA ранее, в результате аварии погибли четыре человека.

В полиции сообщили, что на месте ДТП скончались водитель и трое пассажиров BМW: 23-летняя и 19-летняя девушки и 25-летний парень. Водителя фуры госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РепортерUA опубликовал фото и видео с места аварии.

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