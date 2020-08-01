Полиция: В ДТП на запорожской трассе погибли четыре человека. Фото

РепортерUA, фото полиции 01 Авг 2020 - 11:32

Сегодня, 1 августа, около 8 часов в полицию поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге «Васильевка-Бердянск». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

На место происшествия выехали руководство областного управления полиции, следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий и экспертно-криминалистическая лаборатория.

По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «BМW» во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «MАN». В результате аварии погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован.

В места совершения ДТП организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Место происшествия охраняется выделенными дополнительными силами полиции. Следователи проводят осмотр.

Правоохранители обращаются к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

Ранее РепортерUA опубликовал фото и видео с места аварии.

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