В производственном здании во Львове произошел масштабный пожар: была угроза взрыва газа. Фото

Пожарные ликвидировали пожар в производственном здании во Львове. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«6 августа в 16:51 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в г. Львове на ул.Шевченко 311. Пожар возник в двухэтажном производственном кирпичном здании размером 40х15 м. К месту происшествия по повышенному номеру вызова были немедленно направлены пожарные государственных пожарно-спасательных частей. Огонь выбивался из-под крыши здания. Густой черный токсичный дым представлял опасность для жизни пожарных. Поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания», - сказано в сообщении.
В 19:26 пожар локализован и в 20:24 полностью ликвидирован.
Сложность в обуздании огня заключалась в отсутствии на территории водоснабжения. Поэтому пожарные проложили дополнительные рукавные линии к ближайшему источнику воды, чтобы провести забор воды. Также на месте происшествия была угроза взрыва газа, из-за возгорания газового трубопровода.
Огнем уничтожена крыша на площади 600 кв.м, производственное оборудование на площади 150 кв.м и внешний утеплитель на площади 200 кв.м. К ликвидации пожара привлекались 68 человек личного состава и 16 единиц спецтехники, а также пожарный поезд «Укрзализныци». Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
На пожаре никто не пострадал.