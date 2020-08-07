В производственном здании во Львове произошел масштабный пожар: была угроза взрыва газа. Фото

РепортерUA 07 Авг 2020 - 11:35

Пожарные ликвидировали пожар в производственном здании во Львове. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«6 августа в 16:51 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в г. Львове на ул.Шевченко 311. Пожар возник в двухэтажном производственном кирпичном здании размером 40х15 м. К месту происшествия по повышенному номеру вызова были немедленно направлены пожарные государственных пожарно-спасательных частей. Огонь выбивался из-под крыши здания. Густой черный токсичный дым представлял опасность для жизни пожарных. Поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания», - сказано в сообщении.

В 19:26 пожар локализован и в 20:24 полностью ликвидирован.

Сложность в обуздании огня заключалась в отсутствии на территории водоснабжения. Поэтому пожарные проложили дополнительные рукавные линии к ближайшему источнику воды, чтобы провести забор воды. Также на месте происшествия была угроза взрыва газа, из-за возгорания газового трубопровода.

Огнем уничтожена крыша на площади 600 кв.м, производственное оборудование на площади 150 кв.м и внешний утеплитель на площади 200 кв.м. К ликвидации пожара привлекались 68 человек личного состава и 16 единиц спецтехники, а также пожарный поезд «Укрзализныци». Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

На пожаре никто не пострадал.

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