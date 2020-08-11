Парламент Беларуси выступил с заявлением

Парламент Беларуси во вторник, 11 августа, выступил с заявлением по ситуации в стране, признав действия правоохранительных органов в отношении протестующих адекватными. Об этом говорится в заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, которое публикует БелТА.
«Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа», - сказано в заявлении.
В заявлении говорится, что активное досрочное голосование и высокая явка в день выборов в очередной раз продемонстрировали неравнодушие белорусов к будущему страны и готовность взять на себя ответственность за ее судьбу.
«Абсолютное большинство граждан поддерживает действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность», - говорится в заявлении.