В Шотландии сошел с рельсов и загорелся пассажирский поезд. Фото

В районе города Стоунхейвен в шотландском округе Абердиншир поезд сошел с рельсов и загорелся. Об этом сообщила транспортная полиция Великобритании.
По сообщению BBC, на месте аварии находятся полицейские, пожарные расчеты, машины скорой помощи, а также спасательный вертолет.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвал произошедшее «крайне серьезным инцидентом».
Инцидент произошел в Кармоне недалеко от Стонхейвена, где проливной дождь и грозы вызвали наводнение и затруднили движение во многих частях центральной и восточной Шотландии.
Поезд состоял из двух локомотивов - спереди и сзади - и четырех вагонов.
Известно, что передний локомотив и три пассажирских вагона сошли с пути и теперь стоят на насыпи.