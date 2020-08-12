В Шотландии сошел с рельсов и загорелся пассажирский поезд. Фото

РепортерUA, фото ВВС 12 Авг 2020 - 15:31

В районе города Стоунхейвен в шотландском округе Абердиншир поезд сошел с рельсов и загорелся. Об этом сообщила транспортная полиция Великобритании.

По сообщению BBC, на месте аварии находятся полицейские, пожарные расчеты, машины скорой помощи, а также спасательный вертолет.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвал произошедшее «крайне серьезным инцидентом».

Инцидент произошел в Кармоне недалеко от Стонхейвена, где проливной дождь и грозы вызвали наводнение и затруднили движение во многих частях центральной и восточной Шотландии.

Поезд состоял из двух локомотивов - спереди и сзади - и четырех вагонов.

Известно, что передний локомотив и три пассажирских вагона сошли с пути и теперь стоят на насыпи.

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