Из Запорожья сегодня отправляется сразу три эвакуационных поезда

РепортерUA 02 Мар 2022 - 08:43

Сегодня, 2 марта, из Запорожья будут совершены три эвакуационных рейса для тех граждан, желающих покинуть город. Об этом сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, сегодня будет три рейса:

  • № 86 Запорожье-Львов 09:30

  • № 738 Запорожье – Киев 10:50

  • № 4 Запорожье – Ужгород 14:45.

Учитывая оперативный анализ движения, Укрзализныця назначает дополнительный эвакуационный рейс из Харькова в Тернополь двухэтажный поезд Skoda City Elephant. Отправление поезда с Южного вокзала (Харьков-Пассажирский) в 14:30.

Напомним, еще один эвакуационный скоростной экспресс Харьков – Львов намечен на 17:00.

Проезд регулярными рейсами по направлениям, не обеспечивающим эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.

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