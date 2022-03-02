Из Запорожья сегодня отправляется сразу три эвакуационных поезда

Сегодня, 2 марта, из Запорожья будут совершены три эвакуационных рейса для тех граждан, желающих покинуть город. Об этом сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".
Так, сегодня будет три рейса:
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№ 86 Запорожье-Львов 09:30
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№ 738 Запорожье – Киев 10:50
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№ 4 Запорожье – Ужгород 14:45.
Учитывая оперативный анализ движения, Укрзализныця назначает дополнительный эвакуационный рейс из Харькова в Тернополь двухэтажный поезд Skoda City Elephant. Отправление поезда с Южного вокзала (Харьков-Пассажирский) в 14:30.
Напомним, еще один эвакуационный скоростной экспресс Харьков – Львов намечен на 17:00.
Проезд регулярными рейсами по направлениям, не обеспечивающим эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.
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