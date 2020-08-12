МИД: В Минске задержали двух украинцев

В Минске задержаны граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Об этом сообщает в твиттере Министерство иностранных дел Украины.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания Реуцкого и Васильева. Более подробную информацию обещают предоставить дополнительно.
Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской 9,90% голосов.
По информации МВД Беларуси, за три дня протестов в стране задержали около шести тысяч человек, по меньшей мере один человек погиб. По официальным данным, в больницу доставили более 200 пострадавших. В то же время, Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь, она находится в Литве.