Спустя шесть лет: в Запорожье сгоревшую школу обещают открыть в 2021 году

В Запорожье обещают до 2021 года восстановить школу № 53 в Шевченковском районе города, в которой произошел пожар летом в 2015 году.
В здании на момент возникновения пожара работал пришкольный лагерь, в котором находились 57 человек, из них 42 ребенка и 15 преподавателей. До прибытия пожарных администрация школы самостоятельно эвакуировала учеников. РепортерUA также публиковал видео и фотографии с места происшествия.
Последствия пожара в 53-й запорожской школе очень серьезные. С тех пор школа не работает. Дети ходят в соседнее учебное заведение, что не совсем удобно.
Ранее городские власти обещали, что школа № 53 возобновит работу в 2018 году.
Сейчас в мэрии сообщают, что 53-я школа включена в Программу «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украина», в рамках которой работы выполняются за средства Европейского инвестиционного банка.
Здесь выполнят ремонт сетей, перекрытий, крыльца, утепление фундамента, фасада, внутренняя отделка, монтаж вентиляции, благоустройство территории. Дополнительно в школу закупят современное оборудование и новую мебель. Завершить ремонтные работы планируют осенью 2021 года.