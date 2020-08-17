С сегодняшнего дня в Украине по-новому распределяются карантинные зоны

С сегодняшнего дня, 17 августа, в Украине по-новому распределяются карантинные зоны. Так, три города и пять районов отнесены к «желтой» зоне. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, с 17 августа в некоторых городах запрещается работа хостелов. Также с 24:00 до 07:00 запрещается работа ночных клубов, заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказов навынос). Пребывание на улице без документа, удостоверяющего личность человека, также запрещено. Кроме того, запрещается проведение массовых спортивных и религиозных мероприятий с участием более 1 человека на 5 кв. м.
Также запрещено посещение учреждений социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно. В кинотеатрах разрешено занимать не более 50% мест. Перевозка пассажиров в общественном транспорте должна осуществляться исключительно на сидячих местах. Вместе с тем сохраняется необходимость использования защитных масок в общественном транспорте и общественных зданиях.
К красной зоне будут отнесены:
- Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
- Кицманский район Черновицкой области.
В оранжевую зону вошли:
- Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
- город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск.
- Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;
- Николаевский и Саратский районы Одесской области;
- город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;
- город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;
- город Черновцы, Глыбокский район Черновицкой области.
К желтой зоне отнесли:
- город Киев;
- города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Маневицкий и
- Ратновский районы Волынской области;
- город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
- город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородский, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;
- города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
- города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;
- город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;
- Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.