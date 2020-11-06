В Украине обновились карантинные зоны

С понедельника, 9 ноября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 9 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне», - говорится в сообщении.
По его словам, к «красной» зоне будут отнесены:
▪️ город Казатин и Тывровский район Винницкой области;
▪️ города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
▪️ Царичанский район Днепропетровской области;
▪️ города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;
▪️ города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
▪️ города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
▪️ города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;
▪️ Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
▪️ города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;
▪️ Марковский район Луганской области;
▪️ Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
▪️ город Николаев Николаевской области;
▪️ города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
▪️ города Полтава, Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
▪️ города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;
▪️ города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;
▪️ города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
▪️ города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
▪️ Великоалександровский район Херсонской области;
▪️ города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
▪️ города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;
▪️ города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
▪️ города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.
Указывается, что в «оранжевую зону» попали остальные административно-территориальные единицы Украины.
«Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней», - резюмировал Немчинов.
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