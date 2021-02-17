Украину снова поделили на карантинные зоны: правила

РепортерUA 17 Фев 2021 - 16:07

Кабмин продлил карантин, сроки действия которого истекали 28 февраля.  Как указано в постановлении правительства, карантин продлится до 30 апреля 2021 года. До этой же даты продлено действие режима чрезвычайной ситуации.

С 24 февраля на территории страны в целом или на территории отдельных регионов устанавливаются эпидемиологические уровни «зеленый», «желтый», «оранжевый», «красный», то есть, фактически страна до мая будет жить в режиме адаптивного карантина.

На это время продлеваются действующие ограничительные мероприятия и могут вводиться новые по результатам оценки эпидемиологических показателей.

Зеленый уровень будет устанавливаться при достижении следующих показателей:

  • уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории не менее 13 регионов не превышает 50% эпидпорога
  • коэффициент обнаружения случаев инфицирования коронавирусом (ПЦР) - менее 5% (то есть, если положительных тестов меньше 5% от всех сданных)

Во внимание будут брать не только статистику по ковиду, но и цифры по ОРВИ и гриппу.

С 22 февраля в Украине устанавливается желтый уровень эпидбезопасности. По-сути, это действующий режим и такие же ограничения, как и сейчас. Даже будет несколько послаблений:

  • при проведении массовых мероприятий соблюдается норма 4 квадратных метра на одного посетителя (сейчас - 5 квадратов)
  • рестораны могут работать до 24.00 (сейчас - до 23.00)
  • разрешено проведение спортивных соревнований со зрителями (заполняемость залов - 50%). Сейчас болельщиков вообще не пускают на трибуны.
  • разрешено посещение образовательных учреждений группами более 20 человек (сейчас - до 20)

В остальном - продлили уже действующие ограничения: для кинотеатров заполняемость зала - не более 50%, рассадка в шахматном порядке, на транспорте -заполняемость только сидячих мест, в магазинах - нанесение разметки и соблюдение дистанции не менее 1,5 метра, запрет на обслуживание покупателей без масок, запрещены плановые госпитализации (кроме ряда случаев - при лечении онкологии, паллиативных пациентов и др.), спортивные клубы работают если соблюдается правило по площади - 10 квадратов на 1 посетителя и пр.

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