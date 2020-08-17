Во время раскопок на Мамай-Горе нашли фрагменты синопской амфоры. Фото

РепортерUA 17 Авг 2020 - 12:41

Во время раскопок на Мамай-Горе обнаружили фрагменты синопской амфоры. Археологи называют эту находку одним из главных открытий сезона этого года. Об этом сообщают члены археологической экспедиции на Мамай-Горе в соцсети фейсбук.

Как стало известно, фрагменты амфоры раскопали в первые дни экспедиции во время исследования кургана эпохи бронзы. Керамика из Синопы – греческой колонии на южном побережье Черного моря (сейчас территория Турции). Амфора была разбита и нескольких фрагментов не хватало. Однако археологам удалось найти клеймо, а на территории ногайской части памятки - еще одно. 

«Почему находки керамики, особенно керамики с клеймами могут иметь огромное значение? Клеймо - печать, товарный знак - может содержать имя чиновника, а также мастера, который изготовил амфору, и, соответственно, может показать очень точную датировк. И уже понимание периода, когда была изготовлена амфора, позволяет делать важные выводы (о наличии населения и конкретных торговых связях)».

Определить датировку синопской амфоры помог Олег Фатеев - член археологической экспедиции, который специализируется на античной керамике. Он искал аналоги найденных клейм в каталогах и нашел их в фотокопии рукописного неизданного каталога. Датировка клейм 20-10 гг. ІІІ ст. до н.э. 

«В чем же заключается сенсационность этих находок? Помните, мы в школе учили, что скифов после IV в. до н.э. в Причерноморье уже не было? Что по определенным причинам (возможно экологическим, возможно под натиском других племен) они мигрировали на юг в Крым и в другие земли? Интересно, что предыдущие находки на Мамай-горе поддерживали эту версию. Абсолютное большинство памятников скифского времени здесь датируются V-IV вв. до н.э. Клеймо, которое давало позже датировки, относится или к 285 или до 305 г. до н. После этого, по мнению ученых, здесь на протяжении многих десятилетий была пустота, «хиатус». И вот, два небольших фрагмента керамики, найденных в назидание поколениям Мамай-горы, фиксируют возвращение жизни в нашей степи и возрождения экономики, в частности торговли с греческими полисами уже в конце III в. до н.э.! Конечно, ученым еще предстоит сделать некоторые уточнения, выстроить гипотезы. Но мы уже здесь и сейчас - счастливые от наших находок», - отметили члены экспедиции.

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