Зеленский поручил ФГИУ передать корпуса госпиталя ветеранов войны в собственность ЗОГА. Фото

РепортерUA 19 Авг 2020 - 15:52

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность сохранения Запорожского госпиталя ветеранов войны и поручил Фонду госимущества совместно с Кабинетом Министров решить вопрос передачи корпусов, которыми пользуется учреждение, в собственность ОГА. Об этом глава государства заявил во время посещения госпиталя в рамках рабочей поездки в Запорожскую область.

Напомним, ранее данный вопрос на сессии областного совета подняли ветераны

«Этот вопрос мы решим – сейчас говорили с Фондом госимущества. Мы все это решим в течение нескольких недель», - сообщил президент, подчеркнув, что ветераны должны получать качественную медпомощь.

Владимир Зеленский позвонил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко и поручил проработать этот вопрос совместно с Кабинетом Министров в кратчайшие сроки, чтобы госпиталь мог полноценно функционировать и предоставлять услуги ветеранам.

Глава государства констатировал, что подобных проблем в Украине много. Для их решения и был создан Совет ветеранов при Офисе Президента. Он предложил председателю ОГА проработать вопрос не только сохранения, но и модернизации и развития медучреждения.

Также обсуждалось создание на базе госпиталя центра психологической поддержки и реабилитации участников боевых действий, поддержка инициатив, способствующих появлению рабочих мест для ветеранов.

Директор госпиталя Татьяна Ярмощук также ознакомила Главу государства с деятельностью учреждения. В частности, с работой кабинетов функциональной диагностики, реабилитации, психологической поддержки. Также было продемонстрировано палаты интенсивной терапии, условия проживания. Она рассказала, что ежегодно в госпитале помощь получают более 2 тыс. Ветеранов боевых действий.

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