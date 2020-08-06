Онлайн-репортаж 38-й внеочередной сессии Запорожского областного совета. Видео

Сегодня, 6 августа, началась 38-я внеочередная сессия Запорожского областного совета седьмого созыва. В основной повестке дня 74 вопроса.
На рассмотрение вынесут ряд кадровых вопросов, в том числе назначения директоров в общеобразовательные учебные заведения области, а также продление контрактов с руководителями медучреждений. Также планируется внести изменения в региональную программу строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, социально-культурного и экологического назначения в Запорожской области на период до 2020 года, программу здравоохранения, программу социальной поддержки населения и прочее.
11:04. Депутаты областного совета собираются в зале.
11:10. Депутатов просят занять места и зарегистрироваться. Регистрация депутатов в зале с помощью электронной системы. В зале 51 депутат.
11:11. Сессия полномочна и объявляется открытой. Звучит гимн.
В сессии участвуют глава ЗОГА Виталий Боговин.
11:14. Минута молчания в честь погибших в зоне ООС украинских военных.
11:15. На сессии областного совета вручают награды «лучшим представителям запорожского региона».
На сессии с плакатами присутствуют жители Новоалександровской общины. Представители общины планируют выступить с вопросом о проблеме подачи воды в населенные пункты. Григорий Самардак пообещал предоставить им слово после награждения.
Напомним, что на предыдущей внеочередной сессии к депутатам областного совета обратились представители общественной организации «Родина козацької звитяги». Они подняли проблему полного отсутствия поддержки семей погибших военных с начала 2020 года. Тогда Самардак поручил подготовить этот вопрос к следующей сессии.
11:26. Решением областного совета седьмого созыва были досрочно прекращены полномочия депутата Яна Королева в связи с его заявлением. Следующим по очередности в списке, в виду исключения из списков других кандидатов, определен депутат от «Радикальной партии» Юрий Хохлов.
Голосуют за секретариат сессии.
11:30. Депутаты голосуют за повестку дня за основу. За - 54. Голосуют в целом, за - 58, повестка дня принята.
В повестку не включаются дополнительные вопросы.
Слово предоставляется представителям депутатских групп, фракций.
Выступает уполномоченный от многих сообществ ветеранов АТО Запорожья, представитель УБД «Щит» Игорь Маринюк. Сообщает, что они благодарны депутатам, которые приняли решение вернуть госпитальное отделение в областной клинической больнице. Но это решение никто не выполнил. Поэтому было написано два обращения, главе ЗОГА Боговину и главе ЗОС Самардаку. Они требуют увольнения главы областной клинической больницы И. В. Шишка, а также привлечь к админответственности главу Департамента здравоохранения Клименко, которая допустила сокращения отделения.
Второй вопрос касается прекращения деятельности клинического санатория «Великий Луг» на период карантина. Требуют возобновить функционирование санатория, чтобы можно было продолжать реабилитацию ветеранов АТО.