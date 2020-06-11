Стартовала 37-я внеочередная сессия Запорожского областного совета. Видео

Сегодня, 1 июня, в Запорожье проходит 37-я внеочередная сессия Запорожского облатного совета седьмого созыва. В основной повестке дня 28 вопросов.
В частности, депутаты рассмотрят несколько кадровых вопросов, изменения в бюджет (в сфере образования) и распределение депутатского фонда. Также депутаты намерены согласовать передачу объектов социальной инфраструктуры.
На сессии будет вынесен вопрос о спасении КП «Облводоканал», который находится в непростом финансовом положении из-за недоучета питьевой воды.
Видео-трансляция 37-й внеочередной сессии Запорожского облсовета:
11:02. Депутаты собираются в зале.
11:04. Депутатов просят занять свои места.
11:05. Регистрация депутатов в зале с помощью электронной системы регистрации. В зале 50 депутатов. Сессия полномочна. Звучит гимн.
11:07. Минута молчания в честь погибших в зоне ООС украинских военных.
Избирается секретариат сессии.
В повестку дня сессии внесено 28 вопросов.
Голосуют за исключение из повестки дня вопроса о ходатайстве о передаче имущества в коммунальную собственность территориальной общины Мелитополя (вопрос № 18). Решение не принято, вопрос остается в повестке дня.
Голосуют за повестку дня в целом. За - 53. Решение принято. Повестка дня утверждена.
11:12. Слово для выступления предоставляется представителям фракций и партий, депутатских объединений.
Выступает Юрий Голота. Заявляет, что не согласен с работой аппарата облсовета и организацией внеочередной сессии. Говорит, что уйдет и не будет голосовать. Говорит, что рассматриваемые вопросы не достойны рассмотрения на внеочередной сессии.
11:30. Слово предоставляется Василию Хвостаку. Сообщает, что хоть ситуация с коронавирусом в регионе немного улучшается, никто не подводит итоги принятых решений, в частности, финансирование медучереждений, лабораторного центра. Отмечает, что коронавирус показал неготовность власти к такой ситуации, в особенности медицинской сферы, еще и в условиях медреформы.
Также поднимает вопрос детского противотуберкулезного санатория. В особенности, вопрос его финансирования. Также отмечает, что в формате внеочередной сессии не предусмотренны депутатские обращения, хотя необходимо обсудить много хоязйственных вопросов: по автогенному заводу (обеспечение больниц собственным кислородом, отсутсвие Т2 в Приморске и прочее).
11:34. Слово предоставляется Ярославу Гришину. Говорит о бездействии ОГА и облсовета в период карантина, отсутствии сессий и обсуждения важных вопросов, особенно в медицинской сфере.
Депутат Татьяна Ковылина отмечает, что пришла на сессию не политические речи слушать.
Александр Старух говорит, что эпидемия объявляется, если болеет 5 % населения. В Запорожской области это более 65 тыс. человек. Таких цифр у нас сейчас нет, но карантинные меры достаточно жесткие, поэтому у населения и возникают вопросы к власти. Также поднимает на обсуждение политические вопросы: правительственная программа, действия государства относительно экономических вопросов, вопрос земельной реформы, децентрализации, которая происходит без участия областной власти.
- К чему мы идем? К тому, что было 100 лет назад? Мы, мне кажется, идем в феодальную эпоху. Если у нас есть дефицит бюджета, вызванный решениями правительства, то пусть правительство и компенсирует эти нестачи местных бюджетов. Я жду, что мы услышым от исполнительной власти конкретные решения вопросов экономического развития, медицины и прочего.
Объявляется, что в депутатскую группу Буряка вступил Шевченко.
Переходят к рассмотрению порядка дня. Решают вопрос пакетного голосования. Депутаты поддерживают, за - 51.
11:56. В пакет предлагают включить вопросы: 1,3,4 5, 7,8,13,14,15,16,19,20,22,23,24,27,28. Депутаты голосуют за основу. За - 55. В целом, за - 59. Решение принято.
11:59. Решается вопрос об увольнении Милакумова - директора Бердянского гериатрического пансионата (№ 2 в повестке дня). Голосуют за основу, за 59.
Депутаты предлагают уволить директора Милокумова и назначить его же на должность исполняющего обязанности директора. В пансионате находится 28 человек разных социальных групп (кроме пожилых людей и бывшие преступники, наркоманы), и Давыдов (ред. - заместитель директора) с Милокумовым хорошо справляются с ситуацией. Предложение поддержали 58 депутатов.
За вопрос голосуют в целом. За - 57. Решение принято.
Рассматривается вопрос №6 с продлением контракта с директором интерната «Ориентир» Тихомировой. Голосуют за основу и в целом без предложений. За - 55. Решение принято.
Рассматривается 9-й вопрос. Продление контракта с директором Запорожского регионального противоопухолевого центра Есаянцом. От депутатов поступило предложение. Поддерживается. Голосуют в целом. Решение принято, за 58.
Вопрос № 10. О продлении контракта с директором Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Малашенко. Голосуют за основу, и в целом - за 56, с учетом предложения депутатов.
12:08. Голосуют за основу проект решения о внесении изменений в решения Запорожского областного совета. Депутаты поддерживают. Голосуют в целом в учетом предложения Ярослава Крыля. За - 58. Решение принято.
Вопрос № 12 «Об утверждении Порядка проведения конкурса и назначения на должность руководителя коммунального заведения общеобразовательной средней школы, которая является объектом общей собственности терробщин сел, поселков, городов Запорожской области».
Голосуют за основу. За - 57. Голосуют в целом с учетом предложения депутата Вишняковой. За - 54. Решение принято.
12:13. Вопрос 17. О передаче имущества, которое является общим имуществом терргромад сел, поселков и городов Запорожской области
За основу 59. В целом, с учетом предложений, за - 57. Решение принято.
Вопрос № 18 о ходатайстве о передаче имущества в коммунальную собственность территориальной общины Мелитополя.
За основу. За - 56. Голосуют в целом с учетом проголосованных предложений. За - 55. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 21. Вопрос о социальном учете объемов питьевой воды, которая подается предприятием «Облводоканал» Запорожского облсовета жителям области.
За основу - 59 депутатов поддержали. Голосуют за предложения депутатов. В целом - 59. Решение принято.
12:17. Рассматривают 25-й вопрос, «О внесении изменений и дополнений в Программу содействия исполнению депутатских полномочий депутатами Запорожского областного совета на 2017-2020 года, утвержденной решение областного совета от 6 апреля 2017 года № 54 (с изменениями и дополнениями)»
Голосуют за основу. За - 60. Рассматривают депутатские предложения. Решение в целом, за - 60. Решение принято.
12:20. Рассматривается вопрос № 26 - изменение в областной бюджет на 2020 год. За основу депутаты поддержали.
Начинается обсуждение вопроса, в частности об исключении медицинской субвенции из бюджета, также отмечается, что такие изменения обусловлены решением государственной власти, и изменения происходят по всей Украине.
Депутаты голосуют за протокольные решения.
Голосуют за проект решения в целом с учетом проголосованных предложений и решений. За - 59. Решение принято.
12:27. Обращение от общественной организации «Родина козацької звитяги» о выступлении. Депутаты поддерживают.
Слово предоставляется Николаю Говорухе.
- Я, отец погибшего бойца 55-й отдельной бригады, и другие семьи погибших бойцов обращаемся к вам с таким вопросом. Услышьте нас. Наша организация известна и за пределами страны. Но наша Запорожская область находится по поддержке семей погибших бойцов на последнем месте в стране. С начала года не было выделено средств в поддержку запорожских семей. Наши ребята отдали свои жизни. В первый год работы нас поддерживал и глава ОГА, и облсовет, и я. Но я, как человек с инвалидностью, не в состоянии обеспечивать такую огромную организацию. Поддержите нас. Матери получают немного больше 3 тыс. грн. Нет ни одной программы по поддержке семей погибших, - сообщил Говоруха.
Самардак отмечает, что вопрос рассмотрят «в следующий раз». Дает поручение о подготовке этого вопроса к следующей сессии.
12:33. Сессия объявляется закрытой. Звучит гимн.