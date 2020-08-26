Карантин в Украине продлили до ноября

Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина сегодня, 26 августа.
Минстр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства заявил, что в стране ухудшается эпидситуация.
«Предлагается продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года», - заявил он.
Соответствующее постановление поддержали все присутствующие на заседании.
Президент Владимир Зеленский поддержал решение о продлении карантина из-за негативной динамики заболеваемости коронавирусом.
Кроме того, ограничительные меры значительно ужесточили.
Теперь в регионах, которые попали в «зеленую» зону запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов).
Также запретили работу после 24:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.
Кабмин принял постановление, которое запрещает проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры.
Впрочем, концерты позволяют проводить тем, для кого это в течение последнего года является основным видом деятельности.
Также в постановлении говорится, что органам местного самоуправления предоставляется право на доступ к данным электронного сервиса «Дий вдома» для контроля лиц, подлежащих самоизоляции, обсервации, также лиц, нарушивших правила карантина.
Проект постановления должны доработать в течение дня и опубликовать документ.