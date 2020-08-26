Запорожец угрожал взорвать мосты, если ему не передадут 400 тысяч гривен. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожской области задержали анонима на заведомо ложном сообщении о совершении действий террористического характера о якобы минировании мостовых переходов через р. Днепр. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что 26 августа около 10 утра, житель областного центра позвонил на телефон дежурного полиции и сообщил, что заминирует три моста через р. Днепр, если ему не передадут 400 тыс. гривен.
Правоохранители задержали злоумышленника, который объяснил свой поступок тяжелым материальным положением. По месту его жительства оперативники изъяли мобильный телефон и сим-карту, с помощью которых и был осуществлен анонимный звонок.
По данному факту следственными полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другим тяжелым последствиям, карается лишением свободы на срок до шести лет, те же действия, если они повлекли тяжкие последствия или совершенные повторно караются лишением свободы на срок до восьми лет.