В Запорожье столкнулись три автомобиля: одного из пассажиров зажало конструкциями авто. Фото

В Александровском районе Запорожья сегодня, 31 августа, произошла авария по ул. Украинской. Столкнулись три легковых автомобиля «ВАЗ», «Volkswagen» и «Toyota».
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в результате ДТП пассажира автомобиля «ВАЗ» зажало конструкциями.
Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали 30-летнего мужчину и передали работникам скорой помощи. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в больницу.
Также, бойцы ГСЧС для предотвращения возможного загорания отключили автомобильные аккумуляторы, и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.