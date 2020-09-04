Еще три страны открыли границы для украинцев: список

По состоянию на начало сентября еще три страны открыли границы для граждан Украины. Таким образом, ограничения для украинцев сняли уже 48 стран. Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши граждане. Три страны прибавилось в этот список: Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго», - заявил Кулеба.
Полный список открытых стран для украинцев выглядит следующим образом:
- Бразилия
- Доминиканская Республика
- Республика Конго
- Армения
- Буркина-Фасо
- Того
- Чад
- Казахстан
- Судан
- Сьерра-Леоне
- Турция
- Сербия
- Албания
- Северная Македония
- Черногория
- Беларусь
- Великобритания
- США
- Египет
- Тунис
- Южная Корея
- Ирак
- Иран
- Мексика
- Кения
- Замбия
- Сомали
- Эфиопия
- Южный Судан
- Афганистан
- Танзания
- Багамские острова
- Словения
- ОАЭ
- Ямайка
- Камбоджа
- Бурунди
- Ливан
- Ирландия
- Антигуа и Барбуда
- Коморские острова
- Пакистан
- Сейшельские острова
- Болгария
- Мальдивы
- Эквадор
- Пуэрто-Рико
- Сент-Люсия