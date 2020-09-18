В Запорожье задержали женщину, которая распространяла детское порно. Фото

В Запорожье задержали женщину, распространяла видео с детской порнографией. Во время обыска полиция изъяла ноутбук, на котором хранилось более 60 видеофайлов с порнографическим видео с участием детей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, обыск провели 17 сентября в квартире 46-летней жительницы улицы Василия Сергиенко.
Изъятую технику направили на проведение соответствующих экспертиз. После поступления выводов экспертов будет принято решение об объявлении подозрения в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов содержащей детскую порнографию) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Как сообщили РепортерUA собственные источники, задержанный человек является трансгендером. В конце августа текущего года мужчина 1974 года рождения принял решение и официально изменил пол с мужского на женский.