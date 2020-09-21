Оля Полякова, Ляпис-98 и TamerlanAlena: как в Запорожье прошел второй день Khortytsia Freedom. Фото

РепортерUA 21 Сен 2020 - 10:24

Вчера, 20 сентября, в парке Металлургов прошел второй день музыкального фестиваля Khortytsia Freedom.

Ценителей этно-эстетики ждали выступления на Ethno-stage - Bud'more, Wahomo, Krut, Karna, ДахаБраха. Аутентичное авторское звучание и хороший музыкальный фьюжн от молодых исполнителей на JazzyStage от Греческие орешки, Madjah's, Palina. Современный, качественный украинский мейнстрим и любимые композиции от известных звезд звучали на LuxFmStage - Misha Romanova, Jerry Heil, TamerlanAlena, Оля Полякова. Хедлайнеры второго дня фестиваля - Ляпис-98.

Всего в течение двух дней фестиваля выполнено более 250 песен.

Среди других развлечений - фудзона, на которой присутствовали рестораторы со всей Украины.

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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