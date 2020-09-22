«Это просто «трэш» какой-то»: глава МОЗ раскритиковал проведение в Запорожье «Khortytsia Freedom». Видео

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился из-за проведения музыкального фестиваля в Запорожье «Khortytsia Freedom». По его словам, в связи с этим в области ожидается вспышка коронавируса. Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга.
По его словам, на фестивале собрались несколько десятков тысяч человек.
«У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто «трэш» какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет», – сказал министр здравоохранения.
Степанов отметил, что на прошлой неделе он договорился с мэрами городов, что те не будут использовать карантин для политических целей, а также не будут организовывать массовые мероприятия в своих городах. Несмотря на это в некоторых городах продолжают проводить такие мероприятия.
«Конечно я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за меры контроля, относительно принятия соответствующих мер, составления протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий», - добавил он.
В мэрии ранее заявляли, что проконсультировались с представителями Министерства здравоохранения и Минкультуры. Участникам мероприятия измеряли температуру, проверяли наличие масок, соблюдение дистанции. Контроль за правопорядком взяли на себя полиция и Нацгвардия.