«Это просто «трэш» какой-то»: глава МОЗ раскритиковал проведение в Запорожье «Khortytsia Freedom». Видео

РепортерUA 22 Сен 2020 - 10:14

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился из-за проведения музыкального фестиваля в Запорожье «Khortytsia Freedom». По его словам, в связи с этим в области ожидается вспышка коронавируса. Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга.

По его словам, на фестивале собрались несколько десятков тысяч человек.

«У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто «трэш» какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет», – сказал министр здравоохранения.

Степанов отметил, что на прошлой неделе он договорился с мэрами городов, что те не будут использовать карантин для политических целей, а также не будут организовывать массовые мероприятия в своих городах. Несмотря на это в некоторых городах продолжают проводить такие мероприятия.

«Конечно я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за меры контроля, относительно принятия соответствующих мер, составления протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий», - добавил он.

В мэрии ранее заявляли, что проконсультировались с представителями Министерства здравоохранения и Минкультуры. Участникам мероприятия измеряли температуру, проверяли наличие масок, соблюдение дистанции. Контроль за правопорядком взяли на себя полиция и Нацгвардия.

Как сообщал РепортерUA ранее, в Запорожской области за прошедшие сутки, 21 сентября, зарегистрировали 100 новых случаев коронавирусной болезни. 
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