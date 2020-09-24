Жителя Львова подозревают в 11 изнасилованиях

Жителя Львова подозревают минимум в 11 изнасилованиях и развращении несовершеннолетних девочек. Первые случаи изнасилования датируются 2005 годом, когда он был руководителем неофициального молодежного лагеря, сообщает Нацполиция.
Указано, что следователи совместно с сотрудниками других подразделений полиции Львовщины провели колоссальную работу.
«Были установлены жертвы злоумышленника, на сегодня – молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события – и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы можно было сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении 11 преступлений», – говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, 46-летний львовянин, в то время руководитель одного из официально незарегистрированных молодежных лагерей, причастен как минимум к 11 преступлениям, совершенным в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет.
Ему инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное статьями о развращение несовершеннолетних, изнасилование лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (ч.1 и ч.2 ст.156, ч.4 ст.152, ч.1 ст.155 УК Украины). Подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы.