Жителя Львова подозревают в 11 изнасилованиях

РепортерUA 24 Сен 2020 - 19:53

Жителя Львова подозревают минимум в 11 изнасилованиях и развращении несовершеннолетних девочек. Первые случаи изнасилования датируются 2005 годом, когда он был руководителем неофициального молодежного лагеря, сообщает Нацполиция.

Указано, что следователи совместно с сотрудниками других подразделений полиции Львовщины провели колоссальную работу.

«Были установлены жертвы злоумышленника, на сегодня – молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события – и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы можно было сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении 11 преступлений», – говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, 46-летний львовянин, в то время руководитель одного из официально незарегистрированных молодежных лагерей, причастен как минимум к 11 преступлениям, совершенным в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Ему инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное статьями о развращение несовершеннолетних, изнасилование лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (ч.1 и ч.2 ст.156, ч.4 ст.152, ч.1 ст.155 УК Украины). Подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы.

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