ЦИК утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней. Фото

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней для местных выборов в Украине. Об этом информирует пресс-служба ЦИК.
Комиссия утвердила следующие цвета бюллетеней для выборов:
-
депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета - голубые бюллетени
-
депутатов районного совета - светло-зеленые
-
депутатов городского совета - светло-желтые
-
депутатов районного в городе совета - светло-серые
-
депутатов сельского, поселкового совета - кремовые
-
сельского, поселкового, городского головы - светло-розовые.
В ЦИК постановили, что избирательные бюллетени будут напечатаны на украинском языке на одинаковой бумаге и одном листе соответствующего цвета, где текст будет отображен только с одной стороны.