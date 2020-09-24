ЦИК утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней. Фото

РепортерUA 24 Сен 2020 - 20:06

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней для местных выборов в Украине. Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

Комиссия утвердила следующие цвета бюллетеней для выборов:

  • депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета - голубые бюллетени

  • депутатов районного совета - светло-зеленые

  • депутатов городского совета - светло-желтые

  • депутатов районного в городе совета - светло-серые

  • депутатов сельского, поселкового совета - кремовые

  • сельского, поселкового, городского головы - светло-розовые.

В ЦИК постановили, что избирательные бюллетени будут напечатаны на украинском языке на одинаковой бумаге и одном листе соответствующего цвета, где текст будет отображен только с одной стороны.

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