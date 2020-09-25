На Харьковщине разбился военный самолет: в МВД сообщают о 18-ти погибших. Видео

В авиакатастрофе под Харьковом погибли 18 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом информирует пресс-служба МВД.
«Сегодня в 20:50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км от военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, с последующим возгоранием. Подразделения МВД вместе с военными выполняют свою работу: на месте работают спасатели ГСЧС. Район катастрофы оцеплен полицейскими».
В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21:45 20 погибших и двое тяжело раненых, еще двух ищут.