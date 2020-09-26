Авиакатастрофа под Харьковом: 25 погибших, одного из курсантов не допустили на борт. Фото

В Харьковской области 25 сентября произошла жуткая трагедия - рухнул военный самолет. Погибли десятки человек. РепортерUA собрал всю информацию, которая известна на данный момент.
Самолет упал на 530-м километре трассы Киев-Харьков - прямо возле дороги. Он разбился при заходе на посадку - за два километра от Чугуевского военного аэродрома.
Это произошло в 20:50 по киевскому времени. Люди, которые ехали по трассе, увидели масштабный пожар и снимали его на видео. Мы публиковали видео с места происшествия, его можно посмотреть по ссылке.
Уже через час пожар ликвидировали. Тушили его более 50 спасателей.
Информация о количестве людей на борту была разной. Изначально официальные службы сообщали, что на борту были 23 человека. По последне информации - 27 человек. 25 погибли, двое выжили, сообщил Офис генпрокурора. Тела искали весь вечер.
Как заявили в командовании украинских военно-воздушных сил, большинство погибших - курсанты Харьковского нацуниверситета ВВС. Были среди них и офицеры. Известно, что накануне трагического полета от него отстранили 28-го курсанта - Александра Харченко, который таким образом чудом остался жив.
Это самолет, который находился в составе 203-й учебной авиабригады, расположенной в Чугуеве, где есть старейший военный аэродром. Авиабригада входит в Харьковский нацуниверситет имени Ивана Кожедуба. Такой Ан-26 у бригады был один. Его бортовой номер 76. А полное название - Ан-26Ш, заводской номер - 56-08. Самолет был выпущен в 1977 году. То есть на момент крушения ему было 43 года.
Причины трагедии
На данный момент наиболее часто упоминаемая версия - техническая неисправность. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил, что перед крушением у самолета отказал левый двигатель.
«По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор», - заявил чиновник, уточнив, что дальше нужно ждать следствия. Комиссию по расследованию возглавит вице-премьер Олег Уруский.
Ходят слухи о том, что за штурвалом был курсант, но это на данный момент официально неподтвержденная информация. Очевидцы же говорили, что Ан-26 взрывался по частям.
Офис Генпрокурора открыл дело по статье 416 УК - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия. То есть пока терактов и диверсий следствие не рассматривает.
На место крушения приехал губернатор области Алексей Кучер. А сегодня в Харьков прилетит президент Владимир Зеленский. Минобороны и командование ВВС выразили соболезнования семьям погибших.
Кроме украинцев, соболезнования выразили россияне. «Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих», - заявили в Военно-воздушной академии имени Жуковского.
Также соболезнуют и европейцы.
«Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета сегодня вечером в Чугуеве, Украина. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто погиб. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Владимиру Зеленскому, министру (иностранных дел - Ред.) Дмитрию Кулебе, министру обороны Андрею Тарану», - написал представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.