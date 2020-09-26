Количество жертв в авиакатастрофе под Харьковом увеличилось: в больнице умер еще один курсант

РепортерUA 26 Сен 2020 - 11:31

Сегодня, 26 сентября, стало известно об увеличении количества жертв авиакатастрофы в районе Чугуева Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. 

 

«Число погибших в авиакатастрофе в харьковской области увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице», - говорится в сообщении.

Следователи из Государственного бюро расследований заявили, что рассматривается четыре версии авиакатастрофы.

Так, проверяются такие версии следствия:

  • катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

  • катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Также силовики уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства катастрофы. 

Напомним, самолет упал на 530-м километре трассы Киев-Харьков - прямо возле дороги. Он разбился при заходе на посадку - за два километра от Чугуевского военного аэродрома.

Это произошло в 20:50 по киевскому времени. Люди, которые ехали по трассе, увидели масштабный пожар и снимали его на видео. Мы публиковали видео с места происшествия, его можно посмотреть по ссылке.

Уже через час пожар ликвидировали. Тушили его более 50 спасателей.

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