Количество жертв в авиакатастрофе под Харьковом увеличилось: в больнице умер еще один курсант

Сегодня, 26 сентября, стало известно об увеличении количества жертв авиакатастрофы в районе Чугуева Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
«Число погибших в авиакатастрофе в харьковской области увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице», - говорится в сообщении.
Следователи из Государственного бюро расследований заявили, что рассматривается четыре версии авиакатастрофы.
Так, проверяются такие версии следствия:
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катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
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катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
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ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
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ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Также силовики уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства катастрофы.
Напомним, самолет упал на 530-м километре трассы Киев-Харьков - прямо возле дороги. Он разбился при заходе на посадку - за два километра от Чугуевского военного аэродрома.
Это произошло в 20:50 по киевскому времени. Люди, которые ехали по трассе, увидели масштабный пожар и снимали его на видео. Мы публиковали видео с места происшествия, его можно посмотреть по ссылке.
Уже через час пожар ликвидировали. Тушили его более 50 спасателей.