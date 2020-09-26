Фоторепортаж: в Запорожье состоялся Всеукраинский забег в память погибших воинов

РепортерUA 26 Сен 2020 - 11:49

Сегодня, 26 сентября, состоялся Всеукраинский патриотический забег «Уважаю воинов, бегу за героев Украины». Мероприятие проводится во многих городах Украины в память о воинах, которые погибли в борьбе за независимость страны.

По словам организаторов, забег является способом пробежать за тех, кто погиб, защищая нас от войны, поблагодарить и поддержать близких наших героев, объединение ветеранов и действующих военнослужащих, служащих сектора безопасности и обороны Украины, волонтеров, молодежь и сознательных граждан вокруг ценностей украинского государственности, памяти героев.

Все участники патриотического забега должны преодолеть дистанцию ​​на выбор в 2, 5 или 10 км. По условиям акции вместе с номером участника на форме указано имя павшего защитника или защитницы, в память о котором участник будет осуществлять забег. Тех участников, которые преодолели дистанции первыми, отметили наградами.

Участие приняли около 140 человек.

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