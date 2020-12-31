«Мост в будущее»: в Запорожье молодежь и спортсмены провожали 2020 год спортивным пробегом. Видео

Сегодня, 31 декабря, запорожская молодежь и спортсмены провожали 2020 год спортивным пробегом «Мост в будущее», который состоялся на эстакаде нового моста через Днепр. Впервые за много лет к мини-марафону присоединились руководители области. Новой дорогой вместе с олимпийцами бежал председатель облгосадминистрации Александр Старух.
Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, участниками забега также стали представители школы высшего спортивного мастерства: трехкратный обладатель Кубков мира по дзюдо, победитель командного Чемпионата Европы, мастер спорта международного класса Станислав Бондаренко, мастер спорта Украины по боксу, серебряный призер Чемпионата мира по боксу Дмитрий Замотаев, председатель Токмакской городской федерации бокса, депутат областного совета Аскад Ашурбеков, мастер спорта Украины по дзюдо, серебряный призер чемпионата Европы Вадим Синявский, мастера спорта по легкой атлетике, многократные победители чемпионатов Украины Виктория Ратникова и Полина Шапочка, мастер спорта международного класса по тхэквондо, победитель чемпионата Европы Тарас Мальченко, мастера спорта Украины по греко-римской борьбе Геворг Арзуманян и Артур Овсепян, мастер спорта Украины по тяжелой атлетике Дмитрий Гаруз и многие другие выдающиеся атлеты.
Участники стартовали от заезда на новую эстакаду со стороны Хортицкого микрорайона и финишировали на площадке возле только что построенного моста через Старый Днепр. Символичность выбранного маршрута отметил председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.
- Важным достижением этого года, несмотря на все сложности и вызовы пандемии, стало завершение строительства первого моста через реку Днепр. Но это не просто обычный мост, он является символом согласия, благополучия и объединения нас всех, - отметил он.
От имени запорожских спортсменов земляков поздравил Станислав Бондаренко:
- Прошлый год был очень сложным для всех. Но мы поняли, что нужно поддерживать свое физическое состояние, вести здоровый образ жизни. И такие спортивные инициативы должны стать для нас хорошей традицией в будущем. В новом году хочу пожелать всем здоровья, тренировать свое тело и закалять свой дух, - подчеркнул известный дзюдоист.
На финише участников пробега встретили актеры Театра юного зрителя в образах Святого Николая и ангелов, принесших пожелания мира и добра Запорожском края.