ВОЗ: С октября ожидается рост смертельных исходов Covid-19

Всемирная организация охраны здоровья (ВОЗ) не исключает рост смертности к осени в связи с коронавирусом и другими факторами. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью ТАСС.
Он отметил, что на сегодняшний день количество случаев заболеваемости коронавирусом в мире увеличивается, однако при этом уменьшилось количество смертей. Та кже он добавил, что меньше людей сейчас отправляют на госпитализацию. Однако с учетом открытия школ, высокой смертности пожилых с Covid-19, в октябре-ноябре ожидается увеличение количества смертей.
«Если учесть три фактора - открытие школ, сезон гриппа, высокую смертность пожилых в зимний период, то в совокупности с Covid-19, я опасаюсь, что в конце октября - ноября мы увидим увеличение смертности. Однако хорошая новость - мы знаем, что делать», - сказал Ханс Клюге.
Ключе подчеркнул, что для борьбы с пандемией необходимо выполнение трех условий. Первое - это лидирующая роль государства. По его словам, в странах, которые реагировали незамедлительно и решительно, ситуация была лучше. Второе условие - солидарность всего общества.
«Третье условие - борьба с усталостью. Я думаю, это сейчас самый большой вызов. Люди устали от ограничений. Это долгий кризис. У нас будет трудная зима», - заявил директор.
Ханс Клюге также рассказал, что не исключает, что коронавирус станет такой же сезонной инфекцией, как грипп.
Напомним, в мире зарегистрировано уже более 2 миллионов заразившихся коронавирусом. Недавно в мире зафиксировали рекордную вспышку Covid-19.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.