На Диагональной в Запорожье фура влетела в отбойник. Фото

РепортерUA 30 Сен 2020 - 17:53

Сегодня, 30 сентября, в 14:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение об аварии, которая произошла по ул. Диагональной. Грузовой автомобиль Renault столкнулся с отбойником.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели достали водителя из искореженного автомобиля и транспортировали 31-летнего пострадавшего в карету скорой медицинской помощи.

Бойцы ГСЧС отключили автомобильный аккумулятор и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава.

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