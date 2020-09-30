На Диагональной в Запорожье фура влетела в отбойник. Фото

Сегодня, 30 сентября, в 14:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение об аварии, которая произошла по ул. Диагональной. Грузовой автомобиль Renault столкнулся с отбойником.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели достали водителя из искореженного автомобиля и транспортировали 31-летнего пострадавшего в карету скорой медицинской помощи.
Бойцы ГСЧС отключили автомобильный аккумулятор и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава.