На автодороге Запорожье-Донецк произошло тройное ДТП: водитель фуры погиб. Фото

В Вольянснком районе вчера, 30 сентября, на автодороге Запорожье - Донецк произошло тройное ДТП. Столкнулись автомобили DAF, MAN и ВАЗ.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 45-летний водитель грузового автомобиля «DAF» от полученных травм погиб. Водители автомобилей «МАN» и «ВАЗ» не пострадали.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля «DAF» 1975 года рождения, двигаясь по проезжей части автодороги «Запорожье-Донецк», вблизи села Матвеевки Вольнянского района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «МАN» с прицепом, под управлением 60 -летнего водителя, а также с автомобилем «ВАЗ», которым управлял мужчина 1984 года рождения.
В результате аварии водитель автомобиля «DAF» от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи. Водители автомобилей «МАN» и «ВАЗ» не пострадали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.
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