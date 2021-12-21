На трассе в Запорожской области «Ланос» врезался в фуру: есть пострадавшие. Фото

РепортерUA 21 Дек 2021 - 13:28

Сегодня утром, 21 декабря, в Васильевском районе не поделили дорогу легковой автомобиль и грузовик. Для спасения водителя автомобиля Lanos задействовали ГСЧС. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели получили вызов о ДТП на трассе Харьков - Симферополь у села Приморское в 9:51. На автодороге столкнулись Lanos и грузовик DAF.

В аварии пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля. До прибытия ГСЧС скорая госпитализировала 24-летнюю пострадавшую. Спасатели деблокировали 25-летнего водителя, зажатого в поврежденном транспортном средстве. Его передали медикам. 

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