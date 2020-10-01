Пожары на Луганщине: в Офисе генпрокурора назвали четыре версии следствия

РепортерUA 01 Окт 2020 - 22:16

По факту пожаров в Луганской области правоохранители открыли семь уголовных дел. Устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине:

  • обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам госвласти территории Луганской области,
  • умышленный поджог,
  • самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий,
  • неосторожное обращение с огнем

По данным следствия, 30 сентября 2020 в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром. Сейчас локализовано и ликвидировано 116 пожаров, на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс гектаров.

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