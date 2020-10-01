Пожары на Луганщине: в Офисе генпрокурора назвали четыре версии следствия

По факту пожаров в Луганской области правоохранители открыли семь уголовных дел. Устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине:
- обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам госвласти территории Луганской области,
- умышленный поджог,
- самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий,
- неосторожное обращение с огнем
По данным следствия, 30 сентября 2020 в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром. Сейчас локализовано и ликвидировано 116 пожаров, на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс гектаров.