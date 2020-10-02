За пост мэра Запорожья будут бороться 10 кандидатов: список

Запорожская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на пост мэра города. Данные опубликованы на сайте Запорожского городского совета.
Официальный список выглядит так:
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Владимир Буряк от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
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Олеся Крамаренко от политической партии «ЗА майбутнє»;
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Дмитрий Осипов;
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Юрий Ружин от политической партии «Радикальная партия Олега Ляшко»;
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Виталий Рябцев от политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина»;
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Виктор Хоцкий
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Элла Слепян от политической партии «НАШ КРАЙ»
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Денис Тарасов от политической партии «Сила Людей»
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Виталий Тишечко от политической партии «Слуга Народа»
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Валерий Прозапас от политической партии «Эвропейская Солидарность».