За пост мэра Запорожья будут бороться 10 кандидатов: список

РепортерUA 02 Окт 2020 - 11:36

Запорожская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на пост мэра города. Данные опубликованы на сайте Запорожского городского совета.

Официальный список выглядит так:

  • Владимир Буряк от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Олеся Крамаренко от политической партии «ЗА майбутнє»;

  • Дмитрий Осипов;

  • Юрий Ружин от политической партии «Радикальная партия Олега Ляшко»;

  • Виталий Рябцев от политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина»;

  • Виктор Хоцкий

  • Элла Слепян от политической партии «НАШ КРАЙ»

  • Денис Тарасов от политической партии «Сила Людей»

  • Виталий Тишечко от политической партии «Слуга Народа»

  • Валерий Прозапас от политической партии «Эвропейская Солидарность».

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