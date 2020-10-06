На Бабурке снова заминировали школу № 106

Сегодня, 6 октября, снова поступило сообщение о минировании школы № 106 в Хортиком районе Запорожья. Это уже 19-е сообщение о минировании за месяц.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, все сообщения поступает на почту СБУ. Например, вчера, 5 октября в 14:10 поступило сообщение о минировании школы на улице Рубана. Выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи. Эвакуированы 175 учеников и 42 учителя.
Взрывоопасных предметов не обнаружено. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 УК Украины. Поиски злоумышленников продолжаются.
Также сегодня, 6 октября, в 08:10 поступило аналогичное сообщение о минировании школы на Рубана. Проводится проверка.