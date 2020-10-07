Неизвестные «заминировали» здание Запорожского горсовета

Сегодня, 7 октября, неизвестные сообщили о том, что заминировано здание Запорожского городского совета. После поступления сообщения о «минировании» в здание мэрии прибыли представители соответствующих профильных служб, которые провели проверку.
На время проведения проверки работников и посетителей эвакуировали. По имеющейся на данный момент информации, взрывчатки не было обнаружено. Работа в здании Запорожского городского совета возобновляется, сообщили в мэрии.
Отметим, что сообщения по поводу «минирования» тех или иных зданий в Запорожье в последнее время поступают довольно часто. Понятно, что это дестабилизирует учебный процесс, работу предприятий, учреждений, организаций.
- За последние две недели на телефон дежурного горисполкома, дежурного СБУ поступило более 18 сообщений о минировании различных городских объектов. Это школы (более десяти раз), Шевченковская районная администрация, высшее учебное учреждение, даже частная квартира. Всего за последний год таких звонков достаточно много. Понятно, что они дестабилизируют ситуацию в городе, мешают работать. Одну школу № 106 за последнее время «минировали» около двух десятков раз, - сказал советник городского головы Валерий Эделев.
Напомним, ранее РепортерUA писал о том, что вчера, 6 октября, в 19-й раз сообщили о взрывчатке в школе № 106 на ул. Рубана.