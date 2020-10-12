В Запорожской области сохраняется «оранжевый» и «желтый» уровень эпидопасности

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19. Новое распределение вступает в силу с 00:00 часов 12 октября.
Так, «оранжевый» уровень в Запорожской области установлено в городах Мелитополь, Токмак и в Новониколаевском, Ореховском, Пологовском районах;
«Желтый» уровень установлен в городах Запорожье, Бердянск, Энергодар и в Веселовском, Вольнянском, Гуляйпольском, Запорожском, Мелитопольском, Приазовском, Токмацком, Акимовском районах.
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