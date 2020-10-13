В Запорожье комиссия отклонила петицию о спасении разрушающегося дома. Документ

Комиссия по вопросам жизнеобеспечения Запорожского городского совета рассмотрела на заседании 29 сентября петицию запорожцев о спасении памятки архитектуры - дома по проспекту Соборному, 175. Об этом журналистам РепортерUA сообщил автор петикии Сергей Степин.
В результате заседания члены комиссии приняли решение петицию не поддерживать. О причинах отклонения петиции не сообщается. В случае принятия документ должны были бы рассмотреть на сессии городского совета.
«Рассмотрев Вашу петицию о разрушении памятки архитектуры по пр. Соборному, 175 департамент управления жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского горсовета сообщает о следующем: ...петиция не была поддержана членами Комисии», - говорится в сообщении по результатам рассмотрения.
Отметим, что в петиции автор призывал обратить внимание на разрушение дома и призывал спасти памятник архитектуры:
«Идет просадка фундамента, по стенам ползут трещины, осыпается лепнина с фасада. Это не только наносит ущерб имиджу и внешнему виду города, но и несет угрозу жизни и здоровью жильцов, и просто прохожих. Управляющая компания совершенно не уделяет внимания состоянию дома, так как занята борьбой за оплату с конкурентами, жильцы обращались неоднократно, но все безрезультатно. Здание признано памяткой градостроительства и архитектуры. В 2013 году оно было взято под охрану обладминистрацией. Указ от 28.11.2013 № 49-О, номер объекта 4467/1-Зп. Если здание удостоилось чести, быть памятником архитектуры, то городские власти должны заботится не только о внешнем виде, но так же и об надлежащем техническом состоянии памятника», - сообщалось в тексте петиции.
Напомним, что из-за подтопления опорной колонны дома 175 второй и третий подъезды начали просаживаться, что может привести к обрушению здания. В здании также находится башня, а вместе со всем зданием она входит в перечень памяток исторического значения Запорожья и архитектурный комплекс Соцгород.
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