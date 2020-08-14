Массовое разрушение домов в Запорожье: почему здания Соцгорода рискуют уйти в прошлое. Видео

В Запорожье один за другим разрушаются многоэтажные жилые дома, расположенные вдоль главной улицы города – проспекта Соборного. Кроме того, что запорожцы живут в практически аварийных помещениях, все указанные дома относятся к архитектурному комплексу «Социалистическое Запорожье» и входят в перечень исторических памяток. В чем причина разрушения уникальных зданий и кто виноват в сложившейся ситуации – разбирался РепортерUA.
Одной из главных туристических достопримечательностей Запорожья являются дома с парными башнями на площади Поляка. Нередко именно этот вид можно встретить и на старых открытках, и на снимках современных фотографов. Но мало кто знает, что одна из башен, а именно соседствующая с кинотеатром Маяковского, уже давно находится в аварийном состоянии.
Местные жители утверждают, что проблемы с башней появились еще в 80-е годы прошлого века. Главным образом это связано с проектировкой: в отличие от башни, расположенной напротив, которая соединена аркой лишь с одним жилым домом, эта башня с обеих сторон подперта шести- и трехэтажным зданиями. С учетом ее расположения на склоне, она начала «давить» на соседствующие дома, от чего на них еще в прошлом веке образовывались многочисленные трещины. Проблемы посерьезнее начались восемь лет назад.
Как рассказал житель шестиэтажки, на которую в прямом смысле оперлась башня, Максим Бойко, масштабное разрушение зданий началось резко.
– В этом доме я проживаю со своего рождения, и в нем всегда были проблемы. Когда я был маленький, я отчетливо помню, что каждое лето, когда мы уезжали на отдых, мои мама и бабушка штукатурили потолок в четвертой комнате (ред. - граничащей с башней). Когда мы приезжали с отдыха, трещины уже были. Да, они были не такие, как сейчас, но были уже тогда, - отметил мужчина. - В июле 2012 года в пятницу вечером в подвале нашего подъезда, скорее всего, или под башней прорвало трубу горячего водоснабжения. Естественно, коммунальные службы в субботу и воскресенье не работали. Горячая вода текла в течение двух с половиной суток. Это была не стояковая труба, а общедомовая. И вся горячая вода текла под фундамент этой башни. Ее тоннаж тяжело передать словами. В понедельник службы вышли на работу и устранили течь. Но за эти два с половиной дня фундамент просел основательно. Чтобы вы понимали, я ночью стою на кухне и фактически чувствую, как дом резко дает осадку. Над головой идет трещина, и на голову начинают сыпаться небольшие куски штукатурки, - рассказал житель дома.
Отметим, что поэтому в основу концепции реформы ЖКХ, которая была инициирована в 2011 году были заложены акценты на необходимости проведения капитальных ремонтов жилого фонда, в том числе и за счет оптимизации внутренних ресурсов коммунальных предприятий сферы ЖКХ. А также проведение аудита жилого фонда с целью получения объективной картины его состояния – восстановления и создание базы технических паспортов домов и коммуникаций и их состояния. Это должно было обеспечить сохранность жилого фонда, а контроль за этим должна была осуществлять городская власть, в том числе и при передаче на обслуживание домов управляющим компаниям и ОСМД. Однако, реформа была остановлена на самом старте.
Этот дом находился под управлением КП «Запорожремсервиса». За все это время щели и само здание капитально не ремонтировались. Все, что компания сделали для шестиэтажки, – это закрытие щелей цементом как с внутренней стороны, так и с «туристической» лицевой. Теперь светлые бежевые стены со стороны проспекта украшает заметная серая «сетка» между окнами.
Отдельно отметим, что трехэтажное здание, которое подпирает башню снизу, пострадало не меньше. Но волею случая (раньше в одной из квартир в этом доме проживал помощник депутата горсовета) на укрепление двух прямо соседствующих с башней квартир выделили по 400 тыс. грн.
Максим Бойко отметил, что когда было заявлено о ремонте квартир и выделении средств из депутатского фонда, изначально говорилось и о помещениях, которые находятся с другой стороны башни. Но каким-то образом о них забыли. Он также сообщил, что комнату, которая больше всего пострадала от давления башни, не раз посещали соответствующие комиссии. Но результата не было, так как члены комиссии не видели большой проблемы.
Сейчас дом № 173 по проспекту Соборному передали от КП «Запорожремсервис» управляющей компании «Гласис». Но пока ни ремонта, ни иных работ на территории дома компания не может проводить, поскольку документация по дому ей передана не полностью. Местным жителям остается только надеяться, что до момента начала работ ситуация не ухудшится.
Мужчина отмечает, что единственно верным решением проблемы будет либо разбор комнат шестиэтажного дома, на которые «ложится» башня, либо аналогичный разбор трехэтажного дома с другой стороны.
В то время, как 173-й дом борется с проблемой не первый год, почти такая же ситуация совсем недавно возникла в доме на проспекте Соборном, 175. Его историческая ценность не менее важна. В нем также находится башня, а вместе со всем зданием она входит в перечень памяток исторического значения Запорожья и архитектурный комплекс Соцгород.
Всего пару месяцев назад в подвале здания обнаружили прорыв трубы холодного водоснабжения. Сколько дней вода текла и собиралась в помещении – неизвестно, но за это время успел значительно пострадать фундамент крыла дома, которое стоит вдоль проспекта. Трещинами пошли все подъезды, буквально за несколько дней стены квартир и лестничных пролетов оказались «оплетенными» сетью щелей.
Как рассказал житель дома Сергей, больших проблем раньше с домом не было.
– Живу здесь 2,5 года. Когда покупал квартиру, осознавал, что дом не новый, и знал, что сама башня уже проваливалась. Но тогда процесс просадки своевременно остановили, закачав под фундамент жидкое стекло. В остальном фатальных проблем с домом не было, не считая в целом уставших коммуникаций. Нынешняя просадка началась в конце июня из-за того, что под третьим подъездом прорвало трубу холодной воды. Так как подвал глубокий, и физически обнаружить протечку, не спускаясь в него, невозможно, вода текла под опорную колонну, может быть, несколько дней. В результате колонна «поплыла», - сообщил местный житель.
По его мнению, вина в произошедшем, прежде всего, лежит на управляющей компании, которая не вела контроль за состоянием коммуникаций.
– С управляющими компаниями отдельная ситуация: был «Запорожремсервис», с ними я при покупке квартиры заключал договор. С апреля внезапно начало приходить по две платежки за содержание дома: одна от «Запорожремсервиса», вторая от «Місто для людей». Им я, естественно, платить не стал (хотя некоторые бабушки платили по обеим). Начал звонить в эти организации, обе уверяли, что дом находится под ними, и платить должен им. После дозвонился в департамент по управлению ЖКХ, там мне сказали, что дом на балансе «Запорожремсервиса», но у них на подписи лежит протокол с подписями жильцов о переходе под управление «Місто для людей». При этом собрание жильцов никто не проводил, из опрошенных на недавних собраниях жильцов подписи никто не ставил. В общем, воевали эти компании за дом ровно до тех пор, пока не началась просадка. Пришел представитель «Запорожремсервиса», оценил масштаб разрушений и ушел, а через несколько дней произошла «торжественная передача» дома под управление «Місто для людей», - сообщил Сергей.
Мужчина переживает, что дом без надлежащего ухода может рухнуть если не в этом году, то в следующем.
- Да, на сегодня у нас ситуация не настолько печальна, как в 234-м доме, но проблемы сами собой не уйдут, трещины в стенах не затянутся. А дом, как и многие в этом районе, признан памятником архитектуры и «находится под защитой государства», что совсем не ощущается, - отметил житель дома.
Об историческом значении разрушающихся домов РепортерUA пообщался с запорожским историком и экскурсоводом Романом Акбашем.
Как рассказал краевед, оба дома являются историческими памятками и входят в Государственный реестр недвижимых памяток Украины. Здания были построены уже после войны – в начале 50-х годов. Архитекторами 175-го дома на проспекте Соборном являются Козлинер и Гершович, 173-го - Вегман и Маторин. Оба жилых дома находятся в границах исторического ареала «Социалистическое Запорожье», и оба являются яркими примерами послевоенной архитектуры нашей страны, примерами того стиля, который можно назвать советским неоклассицизмом или ретроспективизмом.
– К тому же у обоих сооружений - важная функция. Башня 175-го дома является главным акцентирующим элементом Шестого поселка со стороны Вознесенки. Подобная функция и у 173-го - он неотъемлемая часть архитектурного ансамбля площади Поляка, то есть фактически ворот экс-Вознесенки. Отсюда начиналось послевоенный этап застройки центрального проспекта, - сообщил Роман Акбаш.
Историк также поддерживает мнение жильцов о необходимости ремонта в ближайшее время.
- Без капремонтов такие послевоенные здания, считаю, действительно долго не простоят. Таковы особенности послевоенного строительства – очень часто дома этого периода построены не очень качественно.
Фото со страницы Романа Акбаша в Facebook
Отметим, что жильцы дома 175 по проспекту Соборному подняли тему о внезапном разрушении дома еще несколько недель назад на официальном сайте петиций Запорожского городского совета. На сегодня инициативу о сохранении исторического здания подписали уже 466 человек, и сбор подписей продолжается.
Приобщиться к важному делу и помочь местным жителям можно перейдя по ссылке. До конца сбора подписей осталось 24 дня.
На сегодня РепортерUA направил официальные запросы в управляющие компании домов и в Департамент по управлению ЖКХ Запорожского городского совета, в частности, по вопросу передачи дома № 175 управляющей компании «Місто для людей» без согласия жильцов, а также о мерах, которые планируется предпринять относительно аварийных ситуаций. Ответы ожидаем в ближайшее время.
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