В Запорожье трещит по швам очередной дом: в мэрии рассказали, кто оплатит ремонт. Фото

В Запорожье очередной дом треснул по швам. На этот раз ЧП произошло по проспекту Соборному, 234. Трещины появились в квартирах, на лестничных пролетах и стенах. Вчера, 26 июля, в городском совете провели внечередное заседание комиссии по вопросам ЧС.
В мэрии отчитались, что на место выехали представители Муниципальной аварийной службы. Было зафиксировано наличие трещин, установлены специальные «маячки», которые позволяют контролировать состояние трещин. Были обследованы подвалы дома, вводы сетей водоснабжения к дому, канализационные выпуски. По словам специалистов, в подвалах воду не обнаружили, вводы и выпуски также оказались не поврежденными. Было принято решение об обследовании внешних инженерных сетей. В результате был выявлен затопленный колодец и утечка на сетях «Водоканала, которую ликвидировали. Однако, по мнению специалистов, именно это могло привести к намоканию грунта и деформации дома.
Уже в четверг начала работать специальная городская комиссия, в состав которой вошли представители профильного департамента, коммунальных предприятий, управляющих компаний, Научно-исследовательского института строительных конструкций. Задача комиссии - не только определение причин деформации здания, появления трещин, но и подготовка предложений по стабилизации дома, недопущению его дальнейшего разрушения и ремонту многоэтажки. Рабочие должны продолжать устанавливать подпорки для того, чтобы не допустить разрушения нескольких квартир, лестниц и лестничных клеток в третьем подъезде. Также продолжат проверять состояние лепнины, плиток на фасаде и т.д. Аварийные участки необходимо оббить для того, чтобы они не упали на головы людей. В других подъездах, по словам специалистов, угрозы обрушения нет, однако разрушается штукатурка, которую также необходимо проверить.
В мэрии отметили, что все ремонтные работы, которые проводятся и будут проводиться по этому дому, должны быть выполнены за средства предприятий «Запорижремсервис», «Місто для людей», «Водоканал». Это касается и всех поврежденных квартир. Ночью у дома должен быть установлен пост ГСЧС. Задача полиции - обеспечить охрану общественного порядка. Также возле дома будет дежурить бригада электриков КП «Запорожгорсвет». Все они в случае необходимости окажут жителям помощь. Также при необходимости для отселения жильцов аварийного дома подготовят места и транспорт. Жителей дома должны постоянно информировать о ситуации и выполнении работ.
Напомним, в 2018 году в Запорожье на бульваре Шевченко начал проседать трехэтажный жилой дом. Жители забили тревогу: трещины в стенах расширялись не по дням, а по часам. К происшествию привлекли все коммунальные службы, и на некоторое время разрушение удалось приостановить.
По словам жителей дома, вину за разрушение службы перекладывают друг на друга: «Водоканал» – на «Теплосеть», «Теплосеть» – на управляющую компанию «Запорожремсервис» и все вместе – на владельца магазина. О компенсации речи пока не было. Говорят в целом, что будет капитальный ремонт.
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Кроме того, в апреле начал рушиться жилой дом на Кичкасе. В доме по ул. Павлокичкасской, 4 произошло разрушение перекрытия между 1 этажом, который является нежилым, и подвалом. Была разрушена опорная колонна. Никто не пострадал. Однако возникла угроза дальнейшего разрушения 2 и 3 этажа, поэтому люди покинули дом.