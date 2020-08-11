Один за одним: в Запорожье разрушается дом с башней на площади Поляка. Фото

РепортерUA, фото Максима Зайченко с фейсбук 11 Авг 2020 - 14:25

В Запорожье разрушается еще один дом. Здание является памятником архитектуры местного значения.

Как сообщают в группе «Контролируй ЖКХ Запорожье» на фейсбук, трещины появились на фасаде и в квартирах дома на проспекте Соборном, 173.

Дома с башнями в районе площади Поляка являются своеобразной визитной карточкой Запорожья и одним из самых любимых мест среди городских фотографов. Здание на пр.Соборном, 173 построили в 1951 году под руководством Георгия Вегмана. Дом входит в исторический ареал Соцгорода.

Здание в аварийном состоянии, с каждым днем  появляются новые трещины.

Отметим, что также разрушается дом на проспекте Соборном,175. Из-за подтопления опорной колонны второй и третий подъезды начали просаживаться, что может привести к обрушению здания. Управляющая компания «Запорожремсервис» не уделяла внимания состоянию дома: в подвале прорвало трубу холодной воды, больше месяца не ремонтировали. Сегодня разрушаются стены, опорные конструкции.

Ранее РепортерUA сообщал о том, что в Запорожье трещит по швам дом по проспекту Соборному, 234.

 

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