Один за одним: в Запорожье разрушается дом с башней на площади Поляка. Фото

В Запорожье разрушается еще один дом. Здание является памятником архитектуры местного значения.
Как сообщают в группе «Контролируй ЖКХ Запорожье» на фейсбук, трещины появились на фасаде и в квартирах дома на проспекте Соборном, 173.
Дома с башнями в районе площади Поляка являются своеобразной визитной карточкой Запорожья и одним из самых любимых мест среди городских фотографов. Здание на пр.Соборном, 173 построили в 1951 году под руководством Георгия Вегмана. Дом входит в исторический ареал Соцгорода.
Здание в аварийном состоянии, с каждым днем появляются новые трещины.
Отметим, что также разрушается дом на проспекте Соборном,175. Из-за подтопления опорной колонны второй и третий подъезды начали просаживаться, что может привести к обрушению здания. Управляющая компания «Запорожремсервис» не уделяла внимания состоянию дома: в подвале прорвало трубу холодной воды, больше месяца не ремонтировали. Сегодня разрушаются стены, опорные конструкции.
Ранее РепортерUA сообщал о том, что в Запорожье трещит по швам дом по проспекту Соборному, 234.
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