Разрушение дома в Запорожье: в мэрии отчитались о проделанных работах

В жилом доме по проспекту Соборному, 234, который начал трещать по швам, продолжаются работы. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.
Сообщается, что в четырех квартирах третьего подъезда установили разгрузочные стойки, которые поддерживают и не дают разрушаться плитам перекрытия. Было установлено большое количество деревянных и металлических опор под каждую несущую конструкцию. Параллельно с этим в третьем и втором подъездах установили маяки, и лаборатория диагностики КП «Запорожремсервис» проводит ежедневные замеры ширины раскрытия. Также раз в два дня измеряют изменения и скорость проседания конструкции.
Директор КП «Запорожремсервис» Сергей Ращепкин заявил, что за последние четверо суток скорость проседания существенно уменьшилась - с 8 мм в сутки до 2 мм и продолжает замедляться.
«Весь процесс носит затухающий характер и вскоре он должен стабилизироваться. Дом прекратит просадку, после этого можно начинать дальнейшие ремонтные работы», - рассказал директор
Кроме этого, совместно с КП «Водоканал» был проведен технический осмотр внутридомовых канализационных сетей. Сейчас силами КП «Запорожремсервис» ликвидируют недоставка. Сегодня проведут повторные испытания сетей. Также, чтобы улучшить давление холодного водоснабжения в квартиры, восстанавливают второй ввод водоснабжения.
Председатель Днепровской районной администрации Виталий Змиенко отметил, что сейчас самое главное - обеспечить коммуникацию жителей дома со всеми службами, выполняющими работы.
- На сегодняшний день главная задача районной администрации заключается в том, чтобы достичь коммуникации между жильцами дома и теми организациями, которые выполняют ремонтные работы. Потому что чаще всего бывает так, что жители в панике не знают куда обращаться. Им предоставлены все необходимые контакты, также все жители имеют возможность напрямую связаться со мной и профильным заместителем городского головы, - отметил Виталий Змиенко.
Как рассказал заведующий лабораторией оснований и фундаментов Запорожского отделения ГП «Научно-исследовательский институт строительных конструкций» Александр Шокарев, после устранения утечки, когда прекратилось подмокание грунтов основания, скорость просадки здания снизилилась. Соответственно замедлилось раскрытие трещин и образование новых повреждений.
- Процесс продолжается, однако скорость его значительно меньше. На тех аварийных участках, которые образовались, установлены опоры, за ними ведется постоянное наблюдение, чтобы не было никаких несчастных случаев. Был осуществлен контроль режима влажности в основании здания, который подтвердил, что источником деформации стало именно подтопления почв. Сейчас причина устранена, ожидаем стабилизацию процесса. После того, как процесс проседания стабилизируется, необходимо выполнить дообследование здания и разработать проект для усиления аварийных конструкций, - рассказал Александр Шокарев.
Как сообщал РепортерUA ранее, эти работы и последующий ремонт дома, в том числе и в поврежденных квартирах запорожцев, будут выполнены за счет средств «Запорожремсервиса», управляющей компании «Місто для людей», «Водоканала».