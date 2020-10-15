Перевезла тело в лесополосу и присыпала землей: в Запорожской область мать подозревают в убийстве сына

В Черниговоском районе в лесополосе нашли труп 33-летнего мужчины. Позже выяснилось, что сына задушила родная мать.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 14 октября в Черниговское отделение полиции с заявлением об исчезновении мужа обратилась жительница города Волноваха Донецкой области. Девушка 1995 года рождения объяснила, что мужчина живет в селе Владовка Черниговского района, она же сейчас проходит военную службу по контракту. Последний раз по телефону они разговаривали в конце июля, с тех пор он не выходил на связь, соответственно его местонахождение ей неизвестно.
В то время как правоохранители проводили ряд следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения 33-летнего мужчины, в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение, что в лесополосе, недалеко от дома разыскиваемого, местный житель под шифером обнаружил останки трупа. Правоохранители установили, что тело принадлежит пропавшему без вести мужчине.
Как выяснилось, погибший в последнее время злоупотреблял спиртным и неоднократно, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял родных. На почве этого в семье происходили ссоры. Так, 28 июля, у мужчины произошел конфликт с родителями, в ходе которого мать с помощью подручных средств задушила сына. После чего перевезла тело в лесополосу, присыпала землей и накрыла шифером.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас по делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Следствие продолжается.