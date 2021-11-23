В запорожской квартире нашли труп новорожденного мальчика

РепортерUA 23 Ноя 2021 - 18:41

В одной из квартир в Заводском районе Запорожья обнаружили труп новорожденного мальчика. Данный случай произошел в доме по ул. Лизы Чайкиной.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, полицию вызвала бабушка ребенка. На данный момент причина смерти устанавливается.

Кроме того, принимаются меры по установлению местонахождения матери 1995 г.р. По словам заявительницы, мать обнаружила мертвого ребенка и позвонила ей, а потом скрылась. Известно, что мальчику было пять месяцев. 

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