В запорожской квартире нашли труп новорожденного мальчика

В одной из квартир в Заводском районе Запорожья обнаружили труп новорожденного мальчика. Данный случай произошел в доме по ул. Лизы Чайкиной.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, полицию вызвала бабушка ребенка. На данный момент причина смерти устанавливается.
Кроме того, принимаются меры по установлению местонахождения матери 1995 г.р. По словам заявительницы, мать обнаружила мертвого ребенка и позвонила ей, а потом скрылась. Известно, что мальчику было пять месяцев.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.