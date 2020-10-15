На Бабурке загорелась квартира на седьмом этаже многоэтажки: огонь охватил соседние балконы. Фото

РепортерUA 15 Окт 2020 - 20:40

В Хортицком районе Запорожья сегодня вечером, 15 октября, произошел пожар в одной из квартир на седьмом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

В результате пожара огонь распространился на балконы соседних квартир. Сейчас спасатели устанавливают их точное количество, общаются с жителями, проводят осмотр.

На данный момент пожар ликвидирован, спасательные подразделения еще работают на месте происшествия.

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