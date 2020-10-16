В Шевченковском районе Запорожья перевернулась маршрутка. Фото. Видео

В Шевченковском районе Запорожья сегодня утром, 16 октября, произошла авария с участием маршрутки. Об этом РепортерUA сообщают очевидцы происшествия.
Авария произошла недалеко от кафе «Гюлистан». По предварительным данным, маршрутное такси столкнулось с автомобилем «Шкода». В результате удара маршрутка перевернулась.
На месте сейчас работают сотрудники патрульной полиции и медики скорой помощи. Подробности ДТП ожидайте в ближайшее время на сайте РепортерUA. Движение на данном участке дороги перекрыто.
Публикуем фото и видео с места происшествия.