В Шевченковском районе Запорожья перевернулась маршрутка. Фото. Видео

РепортерUA 16 Окт 2020 - 09:31

В Шевченковском районе Запорожья сегодня утром, 16 октября, произошла авария с участием маршрутки. Об этом РепортерUA сообщают очевидцы происшествия. 

Авария произошла недалеко от кафе «Гюлистан». По предварительным данным, маршрутное такси столкнулось с автомобилем «Шкода». В результате удара маршрутка перевернулась.

На месте сейчас работают сотрудники патрульной полиции и медики скорой помощи. Подробности ДТП ожидайте в ближайшее время на сайте РепортерUA. Движение на данном участке дороги перекрыто.

Публикуем фото и видео с места происшествия. 

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