В Шевченковском районе Запорожья столкнулись три автомобиля: есть пострадавший. Фото

В Шевченковском районе Запорожья, на перекрестке ул. Чугунной и ул. Солидарности, произошла авария. Столкнулись три легковых автомобиля - «ВАЗ 2106», «Ford» и «Lexus».
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, ДТП случилось около девяти часов утра. Спасатели с помощью носилок транспортировали 37-летнего водителя с «ВАЗ 2106» в карету скорой помощи.
Также бойцы ГСЧС для предотвращения возможного загорания отключили автомобильные аккумуляторы и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.