В Шевченковском районе Запорожья столкнулись три автомобиля: есть пострадавший. Фото

РепортерUA, фото ГСЧС 20 Окт 2020 - 12:07

В Шевченковском районе Запорожья, на перекрестке ул. Чугунной и ул. Солидарности, произошла авария. Столкнулись три легковых автомобиля - «ВАЗ 2106», «Ford» и «Lexus».

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, ДТП случилось около девяти часов утра. Спасатели с помощью носилок транспортировали 37-летнего водителя с «ВАЗ 2106» в карету скорой помощи.

Также бойцы ГСЧС для предотвращения возможного загорания отключили автомобильные аккумуляторы и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/photo_2020-10-20_10-59-30.jpg
public://uploads/photos/photo_2020-10-20_10-59-33.jpg
public://uploads/photos/photo_2020-10-20_10-59-35.jpg
public://uploads/photos/photo_2020-10-20_10-59-37.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...