Запорожская область из-за роста заболеваемости на COVID может попасть в «красную» зону эпидемической опасности

В Запорожской области растет количество заболевших COVID. Запорожцев призывают строго соблюдать все ограничения карантина. Об этом во время брифинга сообщил председатель облгосадминистрации Виталий Боговин.
- Сегодня мы вынуждены констатировать резкое ухудшение эпидемической ситуации с распространением короновирусной инфекции в Запорожской области. За три дня 19, 20, 21 октября обследовано почти 6 тыс. человек и получено 2 тыс. 340 положительных результатов. Фактически более 40% обследованных были инфицированными. При сохранении таких темпов роста некоторые административные территории могут вообще попасть в «красную» зону эпидемической опасности с самыми строгими ограничениями. По темпам заболеваемости Запорожская область догоняет Харьковскую, Одесскую, Полтавскую области и Киев, которые являются лидерами по заболеванию в Украине. Превышение предельного уровня имеет место в 15 из 25 административных единиц области, а это - 60% территории области, - отметил Виталий Боговин.
В Запорожской области лидерами по заболеваемости остаются города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы. В регионе уже действуют более жесткие ограничения, введенные постановлением КМУ 13 октября: в «зеленой зоне» - до 50 участников массового мероприятия; в «желтой» зоне - до 30 участников; в «оранжевой» - до 20. В «красной» зоне вообще запрещены все массовые мероприятия.
Как сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Елена Теряева, по состоянию на утро 22 октября зафиксировано 7092 случая заболевания коронавирус, + 309 заболевших в сутки.
Для увеличения возможностей оказания медицинской помощи завтра на Региональной комиссии ТЭБ и ЧС будет решен вопрос о полном перепрофилировании в ковидний госпиталь трех больниц Запорожского городского совета - №2,6,7, а также развертывания третьего инфекционного отделения в многопрофильной больнице Мелитопольского городского совета. Таким образом, в ближайшее время будет дополнительных 310 коек для лечения больных COVID.
Уже сегодня в области зарегистрировано 97 летальных случаев от COVID-19, из них 90 умерших - люди старше 55 лет. Также быстро растет количество пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении, тенденция течения заболевания с легкого состояния переходит к среднему или даже к тяжелому.
Запорожцев призывают к строгому соблюдению карантина и важности простых противоэпидемических мероприятий: соблюдение дистанции, ношение маски в общественных местах, мытье рук с мылом и обработка антисептиком.